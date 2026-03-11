Украина отправила на Ближний Восток специалистов — Зеленский ответил, кто поехал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина уже отправила на Ближний Восток специалистов, чтобы помочь противодействовать иранским беспилотникам. В состав трех групп вошли эксперты, военные и инженеры.

Об этом Владимир Зеленский заявил 11 марта во время общения с медиа перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клёкнер, передает Новини.LIVE.

Специалисты из Украины работают на Ближнем Востоке

Украина уже отправила на Ближний Восток три группы. Речь идет об экспертах, военных и инженерах.

"Сегодня военные уже общаются, уже работают", — отметил Зеленский.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Он также добавил, что в Объединенные Арабские Эмираты прибыл секретарь СНБО Рустем Умеров. Состоится встреча с представителями ОАЭ, на которой обсудят направления сотрудничества.

"Он также будет в нескольких других странах, включая Саудовскую Аравию", — сообщил глава государства.

Что взамен получит Украина взамен

Как заявлял Президент Владимир Зеленский, Украина в обмен на помощь Ближнему Востоку кое-что получит. В частности, Киев рассчитывает на дефицитные ракеты для систем ПВО, в частности Patriot.

Ранее глава государства сообщал, что Украина получила запрос от Соединенных Штатов Америки. Он касался помощи с противодействием иранским шахедам на Ближнем Востоке. Тогда Киев пообещал предоставить необходимые средства и специалистов.

В то же время Президент Украины также пообщался по ситуации на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили углубление сотрудничества.