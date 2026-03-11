Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, кто из Украины отправился на Ближний Восток

Зеленский ответил, кто из Украины отправился на Ближний Восток

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 20:41
Украина отправила на Ближний Восток специалистов — Зеленский ответил, кто поехал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина уже отправила на Ближний Восток специалистов, чтобы помочь противодействовать иранским беспилотникам. В состав трех групп вошли эксперты, военные и инженеры.

Об этом Владимир Зеленский заявил 11 марта во время общения с медиа перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клёкнер, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Специалисты из Украины работают на Ближнем Востоке

Украина уже отправила на Ближний Восток три группы. Речь идет об экспертах, военных и инженерах.

"Сегодня военные уже общаются, уже работают", — отметил Зеленский.

Володимир Зеленський повідомив, хто з фахівців поїхав від України на Близьких Схід
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Он также добавил, что в Объединенные Арабские Эмираты прибыл секретарь СНБО Рустем Умеров. Состоится встреча с представителями ОАЭ, на которой обсудят направления сотрудничества.

"Он также будет в нескольких других странах, включая Саудовскую Аравию", — сообщил глава государства.

Что взамен получит Украина взамен

Как заявлял Президент Владимир Зеленский, Украина в обмен на помощь Ближнему Востоку кое-что получит. В частности, Киев рассчитывает на дефицитные ракеты для систем ПВО, в частности Patriot.

Ранее глава государства сообщал, что Украина получила запрос от Соединенных Штатов Америки. Он касался помощи с противодействием иранским шахедам на Ближнем Востоке. Тогда Киев пообещал предоставить необходимые средства и специалистов.

В то же время Президент Украины также пообщался по ситуации на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили углубление сотрудничества.

Владимир Зеленский военные дроны Ближний Восток
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации