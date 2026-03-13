Зеленський прокоментував відмову Трампа від допомоги з дронами Shahed

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прокоментував відмову Трампа від допомоги з дронами

Зеленський прокоментував відмову Трампа від допомоги з дронами

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 23:02
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував відмову американського президента Дональда Трампа від допомоги з дронами типу Shahed. Водночас раніше стало відомо, що країна отримала запит від США.

Про це глава держави розповів у коментарі "Суспільному" у пʼятницю, 13 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Зеленський зауважив, що "риторика — це риторика".

"Головне, щоб ми знали, що ми робимо", — додав глава держави.

Крім того, він подякував Трампу за можливість купувати озброєння у рамках ініціативи PURL.

Що передувало

Трамп заявив, що США не потребують допомоги в обороні від дронів. За його словами, Україна ніяк не допомагає.

Водночас раніше Зеленський повідомив, що Київ розпочав консультації з партнерами у Європі, США та країнах, які межують з Іраном, щодо можливої допомоги у протидії дронам.

Згодом стало відомо, що Сполучені Штати звернулися до України з проханням допомогти у боротьбі з іранськими дронами типу Shahed.

Крім того, Україна запропонувала США угоду Drone Deal, яка передбачає передачу технологій у сфері безпілотників.

Загалом Україна відправила на Близький Схід три групи фахівців, які допоможуть збивати іранські безпілотники. За словами Зеленського, партнери дуже задоволені співпрацею з українцями.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації