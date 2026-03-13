Зеленський прокоментував відмову Трампа від допомоги з дронами Shahed

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував відмову американського президента Дональда Трампа від допомоги з дронами типу Shahed. Водночас раніше стало відомо, що країна отримала запит від США.

Про це глава держави розповів у коментарі "Суспільному" у пʼятницю, 13 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Відмова Трампа від допомоги з дронами на Близькому Сході

Зеленський зауважив, що "риторика — це риторика".

"Головне, щоб ми знали, що ми робимо", — додав глава держави.

Крім того, він подякував Трампу за можливість купувати озброєння у рамках ініціативи PURL.

Що передувало

Трамп заявив, що США не потребують допомоги в обороні від дронів. За його словами, Україна ніяк не допомагає.

Водночас раніше Зеленський повідомив, що Київ розпочав консультації з партнерами у Європі, США та країнах, які межують з Іраном, щодо можливої допомоги у протидії дронам.

Згодом стало відомо, що Сполучені Штати звернулися до України з проханням допомогти у боротьбі з іранськими дронами типу Shahed.

Крім того, Україна запропонувала США угоду Drone Deal, яка передбачає передачу технологій у сфері безпілотників.

Загалом Україна відправила на Близький Схід три групи фахівців, які допоможуть збивати іранські безпілотники. За словами Зеленського, партнери дуже задоволені співпрацею з українцями.