Трамп отказался от помощи с Shahed — Зеленский сделал заявление

Зеленский отреагировал на отказ Трампа от помощи с БпЛА
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу решения американского лидера Дональда Трампа отказаться от помощи в борьбе с дронами типа Shahed.
Об этом глава государства рассказал в комментарии "Суспільному" в пятницу, 13 марта, передает Новини.LIVE.
Отказ Трампа от помощи с дронами на Ближнем Востоке
Зеленский отметил, что "риторика — это риторика".
"Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", — добавил глава государства.
Кроме того, он поблагодарил Трампа за возможность покупать вооружение в рамках инициативы PURL.
Что предшествовало
Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи в обороне от дронов. По его словам, Украина никак не помогает.
В то же время ранее Зеленский сообщил, что Киев начал консультации с партнерами в Европе, США и странах, граничащих с Ираном, относительно возможной помощи в противодействии дронам.
Впоследствии стало известно, что Соединенные Штаты обратились к Украине с просьбой помочь в борьбе с иранскими дронами типа Shahed.
Кроме того, Украина предложила США соглашение Drone Deal, которое предусматривает передачу технологий в сфере беспилотников.
В целом Украина отправила на Ближний Восток три группы специалистов, которые помогут сбивать иранские беспилотники. По словам Зеленского, партнеры очень довольны сотрудничеством с украинцами.
