Главная Новости дня Зеленский отреагировал на отказ Трампа от помощи с БпЛА

Зеленский отреагировал на отказ Трампа от помощи с БпЛА

Дата публикации 13 марта 2026 23:02
Трамп отказался от помощи с Shahed — Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу решения американского лидера Дональда Трампа отказаться от помощи в борьбе с дронами типа Shahed. 

Об этом глава государства рассказал в комментарии "Суспільному" в пятницу, 13 марта, передает Новини.LIVE.

Зеленский отметил, что "риторика — это риторика".

"Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", — добавил глава государства.

Кроме того, он поблагодарил Трампа за возможность покупать вооружение в рамках инициативы PURL.

Что предшествовало

Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи в обороне от дронов. По его словам, Украина никак не помогает.

В то же время ранее Зеленский сообщил, что Киев начал консультации с партнерами в Европе, США и странах, граничащих с Ираном, относительно возможной помощи в противодействии дронам.

Впоследствии стало известно, что Соединенные Штаты обратились к Украине с просьбой помочь в борьбе с иранскими дронами типа Shahed.

Кроме того, Украина предложила США соглашение Drone Deal, которое предусматривает передачу технологий в сфере беспилотников.

В целом Украина отправила на Ближний Восток три группы специалистов, которые помогут сбивать иранские беспилотники. По словам Зеленского, партнеры очень довольны сотрудничеством с украинцами.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
