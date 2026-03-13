Трамп сделал заявление о помощи Украине в защите от дронов

Трамп сделал заявление о помощи Украине в защите от дронов

Дата публикации 13 марта 2026 17:14
США не нужна помощь Украины в борьбе с дронами — заявление Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением относительно помощи Украине в борьбе с дронами на Ближнем Востоке. Он отметил, что Америка в этом не нуждается.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на интервью американского лидера для Fox News.

Читайте также:

Трамп высказался о помощи Украины в защите от дронов

В интервью Трамп ответил на то, помогает ли сейчас Украина Америке противодействовать ударным беспилотникам. Президент заявил, что Соединенные Штаты "не нуждаются в помощи в обороне от дронов".

Добавим, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начал проводить консультации с партнерами в Европе, США и странах-соседях Ирана. Они касались возможной помощи в противодействии дронам.

После этого глава государства отметил, что Украина получила запрос от США относительно помощи в противодействии иранским шахедам. Киев пообещал предоставить необходимые средства и специалистов.

7 марта Зеленский провел разговор о ситуации в регионе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. В итоге он отметил, что Украина готова помочь с противодействием "шахедам", ведь имеет большой опыт в этом.

Уже в воскресенье, 8 марта, Президент заявил, что в страны Персидского залива отправится первая группа украинцев. В то же время он сообщил, что страны Ближнего Востока также выразили заинтересованность в закупке украинских дронов-перехватчиков.

10 марта Зеленский сообщил, что Украина предложила США соглашение Drone Deal со своими технологиями. В нем предусмотрена передача разработок в сфере беспилотников американской стороне.

Глава государства 11 марта отметил, что Украина отправила на Ближний Восток три группы специалистов по противодействию дронам. В регион также прибыл секретарь СНБО Рустем Умеров. Он отметил, что партнеры "очень довольны" сотрудничеством.

Уже сегодня Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дроны-перехватчики не будут эффективными без квалифицированных операторов и программного обеспечения. Он отметил, что именно украинские военные имеют необходимую систему противодействия БпЛА.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
