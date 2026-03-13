Главная Новости дня Зеленский ответил, что важно для успеха дронов-перехватчиков

Зеленский ответил, что важно для успеха дронов-перехватчиков

Дата публикации 13 марта 2026 16:42
Зеленский назвал условие для наиболее эффективной работы дронов-перехватчиков
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина располагает необходимой системой противодействия беспилотникам. Именно она нужна для обеспечения эффективной работы дронов-перехватчиков, ведь без этого они не могут гарантировать эффективную защиту.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.

Украина будет понимать полный объем того, что от нее ожидают партнеры после возвращения военных и секретаря СНБО Рустема Умерова с Ближнего Востока. Полный доклад Киев получит в конце недели.

"Мы имеем запрос о помощи на сегодня от шести стран", — отметил Зеленский.

Он добавил, что наличие дронов-перехватчиков еще не гарантирует то, что защита будет эффективной. Для этого нужны операторы и соответствующее программное обеспечение.

"Мы знаем, что в США, Европе и странах Ближнего Востока есть соответствующее количество дронов-перехватчиков, но без наших пилотов, военных и специального программного обеспечения эта система не работает", — отметил Зеленский.

Украинские специалисты на Ближнем Востоке

Ранее глава государства заявил, что Украина отправила на Ближний Восток своих специалистов, чтобы помочь партнерам. В регион отправились три группы с экспертами, военными и инженерами.

Также Владимир Зеленский ответил, как страны оценили сотрудничество с украинцами на Ближнем Востоке. Он отметил, что партнеры "очень довольны".

Президент также отметил, что в обмен на помощь странам Ближнего Востока Украина ожидает получить дефицитные ракеты для систем противовоздушной обороны, в частности Patriot.

Владимир Зеленский ПВО дроны беспилотник Ближний Восток
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
