Зеленский назвал условие для наиболее эффективной работы дронов-перехватчиков

Украина располагает необходимой системой противодействия беспилотникам. Именно она нужна для обеспечения эффективной работы дронов-перехватчиков, ведь без этого они не могут гарантировать эффективную защиту.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.

Запрос к Украине относительно помощи

Украина будет понимать полный объем того, что от нее ожидают партнеры после возвращения военных и секретаря СНБО Рустема Умерова с Ближнего Востока. Полный доклад Киев получит в конце недели.

"Мы имеем запрос о помощи на сегодня от шести стран", — отметил Зеленский.

Он добавил, что наличие дронов-перехватчиков еще не гарантирует то, что защита будет эффективной. Для этого нужны операторы и соответствующее программное обеспечение.

"Мы знаем, что в США, Европе и странах Ближнего Востока есть соответствующее количество дронов-перехватчиков, но без наших пилотов, военных и специального программного обеспечения эта система не работает", — отметил Зеленский.

Украинские специалисты на Ближнем Востоке

Ранее глава государства заявил, что Украина отправила на Ближний Восток своих специалистов, чтобы помочь партнерам. В регион отправились три группы с экспертами, военными и инженерами.

Также Владимир Зеленский ответил, как страны оценили сотрудничество с украинцами на Ближнем Востоке. Он отметил, что партнеры "очень довольны".

Президент также отметил, что в обмен на помощь странам Ближнего Востока Украина ожидает получить дефицитные ракеты для систем противовоздушной обороны, в частности Patriot.