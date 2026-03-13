Головна Новини дня Зеленський назвав умови ефективності дронів-перехоплювачів

Зеленський назвав умови ефективності дронів-перехоплювачів

Дата публікації: 13 березня 2026 16:42
Яка головна умова ефективності дронів-перехоплювачів — Зеленський відповів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Дрони-перехоплювачі без кваліфікованих операторів, програмного забезпечення та системного підходу до ППО не гарантують ефективного захисту. Українські військові мають необхідну систему протидії БпЛА.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави Володимира Зеленського.

Читайте також:

Запит до України щодо допомоги

Україна буде розуміти повний обсяг того, що від неї очікують партнери після повернення військових та секретаря РНБО Рустема Умєрова з Близького Сходу. Повну доповідь Київ отримає наприкінці тижня.

"Ми маємо запит щодо допомоги на сьогодні від шести країн", — зазначив Зеленський.

Він додав, що наявність дронів-перехоплювачів ще не гарантує те, що захист буде ефективним. Для цього потрібні оператори та відповідне програмне забезпечення.

"Ми знаємо, що в США, Європі та країнах Близького Сходу є відповідна кількість дронів-перехоплювачів, але без наших пілотів, військових та спеціального програмного забезпечення ця система не працює", — зазначив Зеленський.

Українські фахівці на Близькому Сході

Раніше глава держави заявив, що Україна відправила на Близький Схід своїх фахівців, аби допомогти партнерам. У регіон вирушили три групи з експертами, військовими та інженерами.

Також Володимир Зеленський відповів, як країни оцінили співпрацю з українцями на Близькому Сході. Він зауважив, що партнери "дуже задоволені".

Президент також зауважив, що в обмін на допомогу країнам Близького Сходу Україна очікує отримати дефіцитні ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Володимир Зеленський ППО дрони безпілотник Близький Схід
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
