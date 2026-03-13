Яка головна умова ефективності дронів-перехоплювачів — Зеленський відповів

Зеленський назвав умови ефективності дронів-перехоплювачів
Дрони-перехоплювачі без кваліфікованих операторів, програмного забезпечення та системного підходу до ППО не гарантують ефективного захисту. Українські військові мають необхідну систему протидії БпЛА.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави Володимира Зеленського.
Запит до України щодо допомоги
Україна буде розуміти повний обсяг того, що від неї очікують партнери після повернення військових та секретаря РНБО Рустема Умєрова з Близького Сходу. Повну доповідь Київ отримає наприкінці тижня.
"Ми маємо запит щодо допомоги на сьогодні від шести країн", — зазначив Зеленський.
Він додав, що наявність дронів-перехоплювачів ще не гарантує те, що захист буде ефективним. Для цього потрібні оператори та відповідне програмне забезпечення.
"Ми знаємо, що в США, Європі та країнах Близького Сходу є відповідна кількість дронів-перехоплювачів, але без наших пілотів, військових та спеціального програмного забезпечення ця система не працює", — зазначив Зеленський.
Українські фахівці на Близькому Сході
Раніше глава держави заявив, що Україна відправила на Близький Схід своїх фахівців, аби допомогти партнерам. У регіон вирушили три групи з експертами, військовими та інженерами.
Також Володимир Зеленський відповів, як країни оцінили співпрацю з українцями на Близькому Сході. Він зауважив, що партнери "дуже задоволені".
Президент також зауважив, що в обмін на допомогу країнам Близького Сходу Україна очікує отримати дефіцитні ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.
