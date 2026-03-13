Головна Новини дня Трамп заявив, що допомога України у захисті від дронів не потрібна

Трамп заявив, що допомога України у захисті від дронів не потрібна

Дата публікації: 13 березня 2026 17:14
Трамп заявив про відсутність потреби допомоги України у захисті від дронів
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів, чи потрібна Америці допомога України у захисті від дронів на Близькому Сході. За його словами, такої потреби немає.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на інтерв'ю американського лідера для Fox News.

В інтерв'ю Трамп відповів на те, чи допомагає зараз Україна Америці протидіяти ударним безпілотникам. Президент заявив, що Сполучені Штати "не потребують допомоги в обороні від дронів".

Додамо, що на початку березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ почав проводити консультації з партнерами у Європі, США та країнах-сусідах Ірану. Вони стосувалися можливої допомоги у протидії дронам.

Згодом глава держави зазначив, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги у протидії іранським шахедам. Київ пообіцяв надати необхідні засоби та фахівців.

7 березня Зеленський провів розмову стосовно ситуації в регіоні зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. У підсумку він зазначив, що Україна готова допомогти з протидією "шахедам", адже має великий досвід у цьому.

Вже в неділю, 8 березня, Президент заявив, що країни в Перської затоки відправиться перша група українців. Водночас він повідомив, що країни Близького Сходу також висловили зацікавленість у закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

10 березня Зеленський повідомив, що Україна запропонувала США угоду Drone Deal зі своїми технологіями. У ній передбачено передачу розробок у сфері безпілотників американській стороні.

Глава держави 11 березня зазначив, що Україна відправила на Близький Схід три групи фахівців стосовно протидії дронам. У регіон також прибув секретар РНБО Рустем Умєров. Він зауважив, що партнери "дуже задоволені" співпрацею.

Вже сьогодні Президент України Володимир Зеленський зауважив, що дрони-перехоплювачі не будуть ефективними без кваліфікованих операторів та програмного забезпечення. Він наголосив, що саме українські військові мають необхідну систему протидії БпЛА.

Дональд Трамп безпілотники Україна дрони війна Близький Схід
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
