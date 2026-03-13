Трамп заявив про відсутність потреби допомоги України у захисті від дронів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів, чи потрібна Америці допомога України у захисті від дронів на Близькому Сході. За його словами, такої потреби немає.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на інтерв'ю американського лідера для Fox News.

Читайте також:

В інтерв'ю Трамп відповів на те, чи допомагає зараз Україна Америці протидіяти ударним безпілотникам. Президент заявив, що Сполучені Штати "не потребують допомоги в обороні від дронів".

Додамо, що на початку березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ почав проводити консультації з партнерами у Європі, США та країнах-сусідах Ірану. Вони стосувалися можливої допомоги у протидії дронам.

Згодом глава держави зазначив, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги у протидії іранським шахедам. Київ пообіцяв надати необхідні засоби та фахівців.

7 березня Зеленський провів розмову стосовно ситуації в регіоні зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. У підсумку він зазначив, що Україна готова допомогти з протидією "шахедам", адже має великий досвід у цьому.

Вже в неділю, 8 березня, Президент заявив, що країни в Перської затоки відправиться перша група українців. Водночас він повідомив, що країни Близького Сходу також висловили зацікавленість у закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

10 березня Зеленський повідомив, що Україна запропонувала США угоду Drone Deal зі своїми технологіями. У ній передбачено передачу розробок у сфері безпілотників американській стороні.

Глава держави 11 березня зазначив, що Україна відправила на Близький Схід три групи фахівців стосовно протидії дронам. У регіон також прибув секретар РНБО Рустем Умєров. Він зауважив, що партнери "дуже задоволені" співпрацею.

Вже сьогодні Президент України Володимир Зеленський зауважив, що дрони-перехоплювачі не будуть ефективними без кваліфікованих операторів та програмного забезпечення. Він наголосив, що саме українські військові мають необхідну систему протидії БпЛА.