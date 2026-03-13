Чи просили США допомоги в України стосовно боротьби з дронами — Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ чотири роки просив допомоги у світу з постачанням зброї, ракет та ППО. Тепер же союзники звертаються до України, аби отримати підтримку.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Radio France у п'ятницю, 13 березня, передає Новини.LIVE.

За словами Зеленського, до України звертаються інші держави, аби отримати допомогу стосовно протидії іранським дронам. Глава держави додав, що українці були шоковані тим, як розвивалися події на Близькому Сході. Київ, як наголосив Зеленський, повинен допомогти в цій ситуації.

"Ми отримали запити від США та деяких країн Перської затоки про надання підтримки, зокрема, щодо можливостей боротьби з безпілотниками. Моя перша реакція проста. Для нас це питання захисту цивільного населення", — зазначив Президент.

Він зазначив, що Україна добре пам'ятає перші дні війни, коли потрібно було довго чекати на першу допомогу.

"Але ми більше не реагуємо на події. Ми прийшли, щоб допомогти", — сказав Зеленський.

Глава держави в інтерв'ю також висловив співчуття родині французького солдата. Військовий загинув через іранську атаку на базу НАТО в Іраку. Зеленський запропонував Франції допомогу в боротьбі з дронами.

Крім того, Президент України заявив, що Росія постачає Ірану дрони. Ці безпілотники, за його словами, використовують для атак по силах США та союзникам на Близькому Сході.

"Це дрони "Шахед", вироблені на російській території. Раніше Іран передавав дрони Росії, а тепер вони роблять навпаки. Росія є союзником іранського режиму", — зазначив Зеленський.

Він додав, що від зростання цін на нафту Москва отримує вигоду. Доходи Росії від продажу нафти різко зросли після початку кризи на Близькому Сході.

"Вони сягають $150 млн на день. Це гроші, які негайно інвестуються у воєнні зусилля РФ", — наголосив Президент України.

Робота українських груп на Близькому Сході

Раніше український лідер заявив, що Київ відправив три групи фахівців на Близький Схід. Разом з військовими та інженерами в регіон також прибув секретар РНБО Рустем Умєров.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Америка не має потреби в допомозі України стосовно протидії іранським дронам.