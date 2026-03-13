Зеленский выступил с заявлением по поводу запросов США к Украине о помощи

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ранее Украина просила союзников о поставках оружия, ракет и средств ПВО. Теперь же другие страны обращаются к Киеву за помощью.

Об этом глава государства сказал в интервью Radio France в пятницу, 13 марта, передает Новини.LIVE.

По словам Зеленского, в Украину обращаются другие государства, чтобы получить помощь по противодействию иранским дронам. Глава государства добавил, что украинцы были шокированы тем, как развивались события на Ближнем Востоке. Киев, как подчеркнул Зеленский, должен помочь в этой ситуации.

"Мы получили запросы от США и некоторых стран Персидского залива о предоставлении поддержки, в частности, относительно возможностей борьбы с беспилотниками. Моя первая реакция проста. Для нас это вопрос защиты гражданского населения", — отметил Президент.

Он отметил, что Украина хорошо помнит первые дни войны, когда нужно было долго ждать первую помощь.

"Но мы больше не реагируем на события. Мы пришли, чтобы помочь", — сказал Зеленский.

Глава государства в интервью также выразил соболезнования семье французского солдата. Военный погиб из-за иранской атаки на базу НАТО в Ираке. Зеленский предложил Франции помощь в борьбе с дронами.

Кроме того, Президент Украины заявил, что Россия поставляет Ирану дроны. Эти беспилотники, по его словам, используют для атак по силам США и союзникам на Ближнем Востоке.

"Это дроны "Шахед", произведенные на российской территории. Ранее Иран передавал дроны России, а теперь они делают наоборот. Россия является союзником иранского режима", — отметил Зеленский.

Он добавил, что от роста цен на нефть Москва получает выгоду. Доходы России от продажи нефти резко выросли после начала кризиса на Ближнем Востоке.

"Они достигают $150 млн в день. Это деньги, которые немедленно инвестируются в военные усилия РФ", — подчеркнул Президент Украины.

Работа украинских групп на Ближнем Востоке

Ранее украинский лидер заявил, что Киев отправил три группы специалистов на Ближний Восток. Вместе с военными и инженерами в регион также прибыл секретарь СНБО Рустем Умеров.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не нуждается в помощи Украины относительно противодействия иранским дронам.