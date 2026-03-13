Главная Новости дня Жорин сказал, каких специалистов Россия может отправить в Иран

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 17:15
Жорин объяснил, какую помощь Россия может оказать Ирану
Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал, кого Россия может направить в Иран. По его словам, речь идет прежде всего об отдельных специалистах в сфере противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Об этом Максим Жорин сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Реклама
"Сегодня самой большой проблемой для нас со стороны россиян является непосредственно линейное подразделение, то есть те, которые выполняют штурмовую функцию, то есть пехотные, а их россияне не будут отправлять, потому что им и самим не хватает. Скорее всего, они могут отправить отдельных специалистов, которые будут помогать в направлениях работы ПВО, РЭБ или работы с дорогами", — отметил он.

По его словам, он не верит, что Россия будет отправлять в Иран целые подразделения, поскольку у врага и так ситуация сегодня не самая лучшая на линии фронта. Противник не будет отрывать такие силы от линии боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке

В конце февраля на Ближнем Востоке обострилась ситуация. США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана из-за опасений, что Тегеран может создать ядерное оружие.

Вскоре появилась информация о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также нескольких высокопоставленных чиновников страны. После этого по территории Ирана начали наносить удары по различным объектам, в частности ядерному.

В ответ Иран начал атаковать соседние государства. Под ударами оказались, в частности, Дубай, Турция, Кипр. Впоследствии Тегеран пообещал прекратить атаки по соседним странам, однако уже 7 марта удары снова продолжились.

На фоне эскалации президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Ирана полной капитуляции, однако в Тегеране отказываются соглашаться на такие условия. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале "оборонительной операции" на Ближнем Востоке.

Трамп утверждает, что в первые часы операции против Ирана США одержали победу в войне.

Как Россия помогает Ирану

Украинский лидер Владимир Зеленский 7 марта сообщил, что Россия передает Ирану разведданные, чтобы корректировать удары по американцам. В то же время Трамп заявил, что пока нет подтверждения этой информации.

А глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что между Тегераном и Москвой есть тесное стратегическое партнерство, в частности в военной сфере.

Кроме того, Зеленский отметил, что Иран давно является союзником России. Известно, что Тегеран учил оккупантов запускать "шахеды" по Украине.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

