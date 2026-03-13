Жорин объяснил, какую помощь Россия может оказать Ирану

Жорин сказал, каких специалистов Россия может отправить в Иран
Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал, кого Россия может направить в Иран. По его словам, речь идет прежде всего об отдельных специалистах в сфере противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.
Об этом Максим Жорин сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.
Помощь Ирану от России
"Сегодня самой большой проблемой для нас со стороны россиян является непосредственно линейное подразделение, то есть те, которые выполняют штурмовую функцию, то есть пехотные, а их россияне не будут отправлять, потому что им и самим не хватает. Скорее всего, они могут отправить отдельных специалистов, которые будут помогать в направлениях работы ПВО, РЭБ или работы с дорогами", — отметил он.
По его словам, он не верит, что Россия будет отправлять в Иран целые подразделения, поскольку у врага и так ситуация сегодня не самая лучшая на линии фронта. Противник не будет отрывать такие силы от линии боевых действий.
Ситуация на Ближнем Востоке
В конце февраля на Ближнем Востоке обострилась ситуация. США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана из-за опасений, что Тегеран может создать ядерное оружие.
Вскоре появилась информация о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также нескольких высокопоставленных чиновников страны. После этого по территории Ирана начали наносить удары по различным объектам, в частности ядерному.
В ответ Иран начал атаковать соседние государства. Под ударами оказались, в частности, Дубай, Турция, Кипр. Впоследствии Тегеран пообещал прекратить атаки по соседним странам, однако уже 7 марта удары снова продолжились.
На фоне эскалации президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Ирана полной капитуляции, однако в Тегеране отказываются соглашаться на такие условия. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале "оборонительной операции" на Ближнем Востоке.
Трамп утверждает, что в первые часы операции против Ирана США одержали победу в войне.
Как Россия помогает Ирану
Украинский лидер Владимир Зеленский 7 марта сообщил, что Россия передает Ирану разведданные, чтобы корректировать удары по американцам. В то же время Трамп заявил, что пока нет подтверждения этой информации.
А глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что между Тегераном и Москвой есть тесное стратегическое партнерство, в частности в военной сфере.
Кроме того, Зеленский отметил, что Иран давно является союзником России. Известно, что Тегеран учил оккупантов запускать "шахеды" по Украине.
