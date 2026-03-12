Трамп заявил, что США победили в войне против Ирана

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили в войне против Ирана. При этом он не предоставил существенных доказательств своего утверждения.

Что сказал Трамп о "победе" над Ираном

"Позвольте мне сказать, что мы победили. Знаете, никогда не хочется слишком рано говорить о победе. Мы победили. Мы победили, в первый же час все уже было кончено, но мы победили", — сказал президент.

При этом CNN отмечает, что заявления Трампа о том, как долго продлится война с Ираном — были противоречивы. Буквально недавно он говорил, что война значительно опережает график (от 4 до 6 недель), то что США уже победили, но еще недостаточно. Также он называл удары "и войной", и "кратковременной операцией".

В своей речи в Кентукки президент США рассказал еще о том, как он придумал название операции "Эпическая ярость".

"Мне предложили около 20 названий. Я почти заснул. Мне ни одно из них не понравилось. Потом я увидел "Эпическая ярость". Я сказал: "Мне нравится это название", — сообщил Трамп.

Напомним, на днях Дональд Трамп призвал Иран немедленно убрать мины в Ормузском проливе, если Тегеран их поставил. В ином случае он пригрозил беспрецедентными последствиями.

К слову, в СМИ недавно появлялась информация, что Россия помогает Ирану в ходе конфликта с США. В частности, разведкой и данными об американских целях. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сотрудничество Тегерана и Москвы может привести к Третьей мировой войне.