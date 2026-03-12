Трамп заявив, що США перемогли у війні проти Ірану

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Сполучені Штати отримали перемогу у війні проти Ірану. За його словами, це сталося ще в перші години операції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Трамп про "перемогу" над Іраном

"Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, у першу ж годину все вже було скінчено, але ми перемогли", — сказав президент.

При цьому CNN зазначає, що заяви Трампа про те, як довго триватиме війна з Іраном — були суперечливі. Буквально нещодавно він говорив, що війна значно випереджає графік (від 4 до 6 тижнів), то що США вже перемогли, але ще недостатньо. Також він називав удари "і війною", і "короткочасною операцією".

У своїй промові в Кентуккі президент США розповів ще про те, як він придумав назву операції "Епічна лють".

"Мені запропонували близько 20 назв. Я майже заснув. Мені жодна з них не сподобалася. Потім я побачив "Епічна лють". Я сказав: "Мені подобається ця назва", — повідомив Трамп.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп закликав Іран негайно прибрати міни в Ормузькій протоці, якщо Тегеран їх поставив. В іншому разі він пригрозив безпрецедентними наслідками.

До слова, у ЗМІ нещодавно з'являлася інформація, що Росія допомагає Ірану під час конфлікту зі США. Зокрема, розвідкою і даними про американські цілі. Президент України Володимир Зеленський вважає, що співпраця Тегерана і Москви може призвести до Третьої світової війни.