Жорін пояснив, кого Росія може відправити до Ірану

Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін пояснив, кого Росія може відправити в Іран. Зокрема, йдеться про окремих фахівців протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та дронів.

Про це Максим Жорін сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Реклама

Допомога Ірану від Росії

"Сьогодні найбільшою проблемою для нас зі сторони росіян є безпосередньо лінійний підрозділ, тобто ті, які виконують штурмову функцію, тобто піхотні, а їх росіяни не будуть відправляти, тому що їм і самим не вистачає. Скоріш за все, вони можуть відправити окремих фахівців, які будуть допомагати в напрямках роботи ППО, РЕБ або роботи з дорогами", — зазначив він.

За його словами, він не вірить, що Росія буде відправляти до Ірану цілі підрозділи, оскільки у ворога і так ситуація сьогодні не найкраща на лінії фронту. Противник не буде відривати такі сили від лінії бойових дій.

Ситуація на Близькому Сході

Наприкінці лютого на Близькому Сході загострилася ситуація. США разом з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану через побоювання, що Тегеран може створити ядерну зброю.

Невдовзі з’явилася інформація про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, а також кількох високопосадовців країни. Після цього по території Ірану почали завдавати ударів по різних об’єктах, зокрема ядерному.

У відповідь Іран почав атакувати сусідні держави. Під ударами опинилися, зокрема, Дубай, Туреччина, Кіпр. Згодом Тегеран пообіцяв припинити атаки по сусідніх країнах, однак уже 7 березня удари знову продовжилися.

На тлі ескалації президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від Ірану повної капітуляції, однак у Тегерані відмовляються погоджуватися на такі умови. Водночас президент Франції Емманюель Макрон повідомив про початок "оборонної операції" на Близькому Сході.

Трамп стверджує, що в перші години операції проти Ірану США здобули перемогу у війні.

Як Росія допомагає Ірану

Український лідер Володимир Зеленський 7 березня повідомив, що Росія передає Ірану розвіддані, аби коригувати удари по американцях. Водночас Трамп заявив, що наразі немає підтвердження цієї інформації.

А глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що між Тегераном та Москвою є тісне стратегічне партнерство, зокрема у військовій сфері.

Крім того, Зеленський зазначив, що Іран давно є союзником Росії. Відомо, що Тегеран навчав окупантів запускати "шахеди" по Україні.