В Иране пригрозили ударами по Украине за помощь Израилю
Глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи пригрозил Украине ударами. Таким образом, он отреагировал на помощь Израиля беспилотниками.
Об этом Эбрагим Азизи написал в соцсети X в субботу, 14 марта, передает Новини.LIVE.
Азизи подчеркнул, что "действия Киева делают всю территорию Украины законной и правомерной целью для Ирана".
"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью дронов, провальная Украина фактически вступила в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — пишет глава Комиссии по национальной безопасности парламента.
Как началась война на Ближнем Востоке
В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана из-за опасений намерений Тегерана создать ядерное оружие. Впоследствии стало известно о ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных чиновников страны.
В ответ Иран начал атаковать соседние страны, в частности ОАЭ и Турцию.
В Штатах требуют полной капитуляции Тегерана, но там отказываются. В то же время лидер США Дональд Трамп сообщил о победе в войне еще в первые часы операции.
Помощь от Украины
Из-за боевых действий на Ближнем Востоке в Украину обратились несколько стран за помощью в противодействии БпЛА, в частности США. Киев предложил Вашингтону соглашение Drone Deal, которое предусматривает передачу технологий в сфере дронов.
Известно, что на Ближний Восток отправили три группы украинских специалистов. Партнеры довольны сотрудничеством с украинцами.
В то же время 13 марта лидер США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает в обороне от дронов. На его слова уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
