В Иране пригрозили ударами по Украине за помощь Израилю

Эбрагим Азизи. Фото: x.com/Ebrahimazizi33

Глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи пригрозил Украине ударами. Таким образом, он отреагировал на помощь Израиля беспилотниками.

Об этом Эбрагим Азизи написал в соцсети X в субботу, 14 марта, передает Новини.LIVE.

Иран угрожает Украине

Азизи подчеркнул, что "действия Киева делают всю территорию Украины законной и правомерной целью для Ирана".

"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью дронов, провальная Украина фактически вступила в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — пишет глава Комиссии по национальной безопасности парламента.

Как началась война на Ближнем Востоке

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана из-за опасений намерений Тегерана создать ядерное оружие. Впоследствии стало известно о ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных чиновников страны.

В ответ Иран начал атаковать соседние страны, в частности ОАЭ и Турцию.

В Штатах требуют полной капитуляции Тегерана, но там отказываются. В то же время лидер США Дональд Трамп сообщил о победе в войне еще в первые часы операции.

Помощь от Украины

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке в Украину обратились несколько стран за помощью в противодействии БпЛА, в частности США. Киев предложил Вашингтону соглашение Drone Deal, которое предусматривает передачу технологий в сфере дронов.

Известно, что на Ближний Восток отправили три группы украинских специалистов. Партнеры довольны сотрудничеством с украинцами.

В то же время 13 марта лидер США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает в обороне от дронов. На его слова уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.