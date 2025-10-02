Прессконференция Зеленского и Фредериксен 2 октября — ключевые заявления

Зеленский и Фредериксен провели пресс-конференцию — заявления
Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 21:08
Метте Фредериксен и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Дании Метте Фредериксен в четверг, 2 октября, провели совместную пресс-конференцию. В частности, они сделали несколько заявлений о войне.
Новини.LIVE собрали ключевые заявления Зеленского и Фредериксен.
Реклама
Читайте также:
Основные заявления Зеленского:
- Необходимо, чтобы европейские страны ограничили покупку энергоресурсов РФ. Любые связи с РФ могут быть использованы против вас, следовательно необходимо, чтобы эти связи были разорваны. А также я призываю к полному использованию замороженных российских активов.
- Российские дроны зашли слишком далеко, опасные инциденты с Россией также зашли слишком далеко.
- Никто не может блокировать путь Украины в Евросоюз. Потому что это решение украинского народа и, конечно, решение Европы видеть Украину в составе Европейского Союза в будущем. У нас проблемы с Венгрией — можем открыто об этом говорить, — потому что у Виктора Орбана выборы. Я думаю, поскольку у него выборы, то из-за этого он блокирует путь мощного народа в ЕС.
- До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по РФ только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, мы будем иметь что-то большее.
- Год назад у нас не было возможностей отвечать РФ, тогда они вызвали блэкауты в Украине, теперь мы можем отвечать, и они чувствуют наши мощные ответы.
- Путин говорил Трампу, что через месяц захватит Покровск, а через два — чуть ли не весь восток Украины, а дальше пойдет на Харьков, Днепр и на Киев.
Что говорила Фредериксен:
- Нам необходимо усиливать нашу поддержку Украины. Мне также хотелось бы, чтобы все европейцы понимали, что каждый евро и каждая крона — это прямая инвестиция в безопасность Европы.
- Расширение ЕС является частью нашей стратегии. Украина — это часть европейского континента. Нам нужно выстраивать как можно более сильную Европу, я думаю, что в этом случае речь идет о расширении.
- Я призываю наших коллег и союзников предоставлять больше финансирования, вкладывать больше денег в производство оружия. То, что необходимо, это финансирование.
- Если мы хотим безопасную Европу, то нам необходимо думать об Украине как о важном игроке в этом смысле.
- Вопрос репараций находится на стадии обсуждений и требует принятия официального решения, а не оставления в рамках неформальных договоренностей.
Напомним, 2 октября Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили шаги в противодействии российским провокациям.
Кроме того, Зеленский поговорил с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру об оборонной помощи.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама