Головна Новини дня Зеленський і Фредеріксен провели пресконференцію — головні заяви

Зеленський і Фредеріксен провели пресконференцію — головні заяви

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 21:08
Пресконференція Зеленського та Фредеріксен 2 жовтня — ключові заяви
Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Український лідер Володимир Зеленський та премʼєр Данії Метте Фредеріксен у четвер, 2 жовтня, провели спільну пресконференцію. Зокрема, вони зробили декілька заяв про війну.

Новини.LIVE зібрали ключові заяви Зеленського та Фредеріксен то.

Читайте також:

Основі заяви Зеленського:

  • Необхідно, щоб європейські країни обмежили купівлю енергоресурсів РФ. Будь-які зв'язки з РФ можуть бути використані проти вас, отже необхідно, щоб ці зв'язки були розірвані. А також я закликаю до повного використання заморожених російських активів.
  • Російські дрони зайшли занадто далеко, небезпечні інциденти з Росією також зайшли занадто далеко.
  • Ніхто не може блокувати шлях України до Євросоюзу. Тому що це рішення українського народу і, звичайно, рішення Європи бачити Україну у складі Європейського Союзу в майбутньому. У нас проблеми з Угорщиною — можемо відкрито про це говорити, – тому що у Віктора Орбана вибори. Я думаю, оскільки у нього вибори, то через це він блокує шлях потужного народу до ЄС.
  • До сьогодні ми використовували для ударів по РФ лише нашу далекобійну зброю. Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більш.
  • Рік тому в нас не було спроможностей відповідати РФ, тоді вони спричинили блекаути в Україні, тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді.
  • Путін казав Трампу, що за місяць захопить Покровськ, а за два — мало не весь схід України, а далі піде на Харків, Дніпро і на Київ.

Що говорила Фредеріксен:

  • Нам необхідно посилювати нашу підтримку України. Мені також хотілося б, щоб всі європейці розуміли, що кожне євро і кожна крона — це пряма інвестиція у безпеку Європи.
  • Розширення ЄС є частиною нашої стратегії. Україна — це частина європейського континенту. Нам потрібно вибудовувати якомога сильнішу Європу, я думаю, що в цьому випадку йдеться про розширення.
  • Я закликаю наших колег та союзників надавати більше фінансування, вкладати більше грошей у виробництво зброї. Те, що необхідно, це фінансування.
  • Якщо ми хочемо безпечну Європу, то нам необхідно думати про Україну як про важливого гравця в цьому сенсі.
  • Питання репарацій перебуває на стадії обговорень і потребує ухвалення офіційного рішення, а не залишення в рамках неформальних домовленостей.

Нагадаємо, 2 жовтня Зеленський провів зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили кроки у протидії російським провокаціям.

Крім того, Зеленський поговорив з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру про оборонну допомогу.

Володимир Зеленський війна Данія Україна заява
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
