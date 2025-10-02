Відео
Зеленський пояснив, що Путін розповідав Трампу про війну

Зеленський пояснив, що Путін розповідав Трампу про війну

Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:30
Зеленський заявив, що Путін обманював Трампа щодо України
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін розповідав президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Зокрема, він говорив, що "за місяць захопить Покровськ".

Про це Володимир Зеленський розповів на пресконференції з премʼєром Данії Метте Фредеріксен у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Що Путін розповідав Трампу

Російський диктатор Путін розповідав Трампу та його команді неправдиву інформацію про війну. Він стверджував, що за два місяці РФ захопить мало не весь схід України, а далі піде на Харків, Дніпро та Київ.

За словами Зеленського, росіяни показували Трампу мапи та дивні схеми.

"Необхідно ці наративи руйнувати. І саме це наші військові роблять, і саме це робить наша дипломатична команда", — додав український лідер

Нагадаємо, Зеленський відреагував на порушення Росією повітряного простору країн Європи.

Раніше глава держави пояснив, як зупинити продаж російської нафти. Зокрема, необхідні санкції.

Володимир Зеленський війна володимир путін Дональд Трамп Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
