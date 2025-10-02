Відео
Україна
Торгівля російською нафтою — Зеленський пояснив, як зупинити

Торгівля російською нафтою — Зеленський пояснив, як зупинити

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 16:45
Зеленський заявив, що необхідно зупинити торгівлю російською нафтою
Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський наголосив на необхідності знищення всієї російської інфраструктури торгівлі нафтою. За його словами, саме це живить воєнну машину Кремля.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Продаж російської нафти

Зеленський зазначив, що РФ продовжує використовувати танкери попри накладені санкції. За його словами, це необхідно зупинити.

"Слід також запровадити додаткові санкції проти капітанів та екіпажів суден тіньового флоту та проти власників відповідних компаній. Крім того, необхідно розглянути можливість запровадження санкцій проти російських нафтових терміналів і решти паливної інфраструктури вглибині Росії", — заявив глава держави.

Український лідер каже, що також потрібно підтримати заклик лідера США Дональда Трампа припинити купівлю російської нафти в Європі.

За словами Зеленського, йти проти Штатів — це недалекоглядно, а в Угорщині це повинні чітко розуміти.

"Енергоносії зі США та інших країн-партнерів можуть заповнити дефіцит на європейському ринку", — додав глава держави.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що Китай та Індія є спонсорами війни, оскільки купують нафту в Росії.

Крім того, Трамп вимагає від Європи припинення купівлі російської нафти. Крім того, він наголосив, що розчарований диктатором РФ Володимиром Путіним.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
