Зеленский заявил, что необходимо остановить торговлю российской нефтью

Торговля российской нефтью — Зеленский объяснил, как остановить
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил необходимость уничтожения всей российской инфраструктуры торговли нефтью. По его словам, именно это питает военную машину Кремля.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 2 октября.
Продажа российской нефти
Зеленский отметил, что РФ продолжает использовать танкеры несмотря на наложенные санкции. По его словам, это необходимо остановить.
"Следует также ввести дополнительные санкции против капитанов и экипажей судов теневого флота и против владельцев соответствующих компаний. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность введения санкций против российских нефтяных терминалов и остальной топливной инфраструктуры в глубине России", — заявил глава государства.
Украинский лидер говорит, что также нужно поддержать призыв лидера США Дональда Трампа прекратить покупку российской нефти в Европе.
По словам Зеленского, идти против Штатов — это недальновидно, а в Венгрии это должны четко понимать.
"Энергоносители из США и других стран-партнеров могут восполнить дефицит на европейском рынке", — добавил глава государства.
Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия являются спонсорами войны, поскольку покупают нефть у России.
Кроме того, Трамп требует от Европы прекращения покупки российской нефти. Кроме того, он отметил, что разочарован диктатором РФ Владимиром Путиным.
