Главная Новости дня Торговля российской нефтью — Зеленский объяснил, как остановить

Торговля российской нефтью — Зеленский объяснил, как остановить

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 16:45
Зеленский заявил, что необходимо остановить торговлю российской нефтью
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил необходимость уничтожения всей российской инфраструктуры торговли нефтью. По его словам, именно это питает военную машину Кремля.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Продажа российской нефти

Зеленский отметил, что РФ продолжает использовать танкеры несмотря на наложенные санкции. По его словам, это необходимо остановить.

"Следует также ввести дополнительные санкции против капитанов и экипажей судов теневого флота и против владельцев соответствующих компаний. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность введения санкций против российских нефтяных терминалов и остальной топливной инфраструктуры в глубине России", — заявил глава государства.

Украинский лидер говорит, что также нужно поддержать призыв лидера США Дональда Трампа прекратить покупку российской нефти в Европе.

По словам Зеленского, идти против Штатов — это недальновидно, а в Венгрии это должны четко понимать.

"Энергоносители из США и других стран-партнеров могут восполнить дефицит на европейском рынке", — добавил глава государства.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия являются спонсорами войны, поскольку покупают нефть у России.

Кроме того, Трамп требует от Европы прекращения покупки российской нефти. Кроме того, он отметил, что разочарован диктатором РФ Владимиром Путиным.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
