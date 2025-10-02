Видео
Главная Новости дня Зеленский объяснил, что Путин рассказывал Трампу о войне

Зеленский объяснил, что Путин рассказывал Трампу о войне

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:30
Зеленский заявил, что Путин обманывал Трампа в отношении Украины
Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что российский диктатор Владимир Путин рассказывал президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. В частности, он говорил, что "через месяц захватит Покровск".

Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Что Путин рассказывал Трампу

Российский диктатор Путин рассказывал Трампу и его команде ложную информацию о войне. Он утверждал, что за два месяца РФ захватит чуть ли не весь восток Украины, а дальше пойдет на Харьков, Днепр и Киев.

По словам Зеленского, россияне показывали Трампу карты и странные схемы.

"Необходимо эти нарративы разрушать. И именно это наши военные делают, и именно это делает наша дипломатическая команда", — добавил украинский лидер

Напомним, Зеленский отреагировал на нарушение Россией воздушного пространства стран Европы.

Ранее глава государства объяснил, как остановить продажу российской нефти. В частности, необходимы санкции.

Владимир Зеленский война владимир путин Дональд Трамп Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
