Зеленський анонсував відповідь на атаки РФ по Україні

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відповідати на атаки Росії. Глава держави наголосив, що незабаром країна-агресорка відчує потужні відповіді на своїй території.

Про це президент сказав на пресконференції з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен у четвер, 2 жовтня.

Зеленський анонсував відповідь на атаки РФ

Лідер країни зазначив, що ще минулого року Україна не могла дати рівносильну відповідь на удари РФ по критичній інфраструктурі.

Зараз же наші оборонці здатні вражати військові цілі на території країни-агресорки, але для більш потужних відповідей Україна потребує додаткових фінансів.

"Рік тому у нас не було спроможності відповідати, тоді вони спричинили блекаути та інші жахливі речі. Тепер ми можемо відповідати і вони відчувають наші потужні відповіді. Нам потрібно більше фінансування, адже росіяни щодня використовують проти України близько 500-600 безпілотників, ми натомість застосовуємо проти них до 150", — сказав Зеленський.

Зазначимо, що під час пресконференції президент України також зробив заяву щодо ударів далекобійною зброєю по об'єктам у Росії.

Крім того, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала союзників посилити фінансування для виробництва зброї.