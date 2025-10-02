Зеленский анонсировал ответ на атаки РФ по Украине

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отвечать на атаки России. Глава государства подчеркнул, что вскоре страна-агрессор почувствует мощные ответы на своей территории.

Об этом президент сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 2 октября.

Зеленский анонсировал ответ на атаки РФ

Лидер страны отметил, что еще в прошлом году Украина не могла дать равносильный ответ на удары РФ по критической инфраструктуре.

Сейчас же наши оборонцы способны поражать военные цели на территории страны-агрессора, но для более мощных ответов Украина нуждается в дополнительных финансах.

"Год назад у нас не было возможности отвечать, тогда они вызвали блэкауты и другие ужасные вещи. Теперь мы можем отвечать и они чувствуют наши мощные ответы. Нам нужно больше финансирования, ведь россияне ежедневно используют против Украины около 500-600 беспилотников, мы же применяем против них до 150", — сказал Зеленский.

Отметим, что во время пресс-конференции президент Украины также сделал заявление относительно ударов дальнобойным оружием по объектам в России.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала союзников усилить финансирование для производства оружия.