Зеленский призвал страны Европы ограничить связи с Россией

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны ограничить связи с Россией. Ведь, по его словам, страна-агрессор может использовать это в качестве влияния на Европу.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 2 октября.

Зеленский о сотрудничестве ЕС с Россией

Украинский лидер подчеркнул, что для защиты от возможной эскалации конфликта со стороны России европейским странам необходимо разорвать связи со страной-агрессором. В частности, это касается закупок российских энергоресурсов.

Кроме того, Зеленский призвал использовать замороженные российские активы в полной мере.

"Нам необходимо усилить пакеты санкций и прибегнуть к другим очень сильным инструментам, в том что касается торговли нефтепродуктами. Необходимо, чтобы европейские страны ограничили покупку энергоресурсов Российской Федерации. Любые связи с РФ могут быть использованы против вас, следовательно необходимо, чтобы эти связи были разорваны. А также я призываю к полному использованию замороженных российских активов", — сказал президент.

