Зеленский на конференции в Мюнхене — ключевые тезисы президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, дал пресс-конференцию на полях конференции в Мюнхене. В частности, он отреагировал на российский обстрел Чернобыльской АЭС, план США по завершению войны и ситуацию на фронте.

Посмотреть пресс-конференцию украинского лидера в Мюнхене можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Напомним, спецпредставитель Трампа по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что Зеленскому и Путину необходимо провести прямые переговоры, при этом обе стороны должны быть готовы к компромиссам.

Также вечером 14 февраля Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.