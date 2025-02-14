Зеленский на конференции в Мюнхене — ключевые тезисы президента

План США и ситуация на фронте — заявления Зеленского в Мюнхене
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, дал пресс-конференцию на полях конференции в Мюнхене. В частности, он отреагировал на российский обстрел Чернобыльской АЭС, план США по завершению войны и ситуацию на фронте.
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Ключевые тезисы Зеленского в Мюнхене
- Российский дрон, который ударил по саркофагу на ЧАЭС, летел на высоте 85 метров. Оккупанты намеренно атаковали станцию.
- Мы готовы говорить обо всем — от контингента до гарантий безопасности, мы в НАТО — мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина.
- Если мы не в НАТО, или пока мы не в НАТО, это говорит о том, что мы будем иметь возможность защитить себя именно такой армией, которая способна это сделать. Это соответствующее оружие "натовское" и соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Это будет армия 1,5 млн.
- Украина передала Соединенным Штатам проработанный юристами меморандум о финансовом соглашении, которое касается добычи и использования полезных ископаемых.
- Зеленский прибудет на переговоры в Саудовскую Аравию, но России не будет.
- Руководитель ОП Андрей Ермак ведет переговоры со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.
- Я думаю, во время переговоров все будут делать так, чтобы выйти из этой ситуации победителями. США хотят победы, россияне очень хотят победы. А Украина — заслуживает этого. Поэтому будет очень сложно.
- Трамп не готов говорить о членстве нашего государства в НАТО.
- Наше государство никогда не признает свои территории российскими.
- Последние дни на Покровском направлении ситуация для нас стала лучше.
- Я не вижу того, что есть готовый план США по окончанию войны.
- Еще 2000, может 2500-3000, военных КНДР будут переброшены на Курское направление.
- Полной политической изоляции РФ не было, США и РФ вели диалог и до этого.
Напомним, спецпредставитель Трампа по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что Зеленскому и Путину необходимо провести прямые переговоры, при этом обе стороны должны быть готовы к компромиссам.
Также вечером 14 февраля Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
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