На які компроміси піде Росія — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він на переговорах буде складно. Він пояснив це тим, що всі захочуть вийти переможцями після закінчення війни в Україні.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами у п'ятницю, 14 лютого.

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Президент України, відповідаючи на питання про те, чи сказав Дональд Трамп, на які компроміси потрібно буде піти Росії під час переговорів, зазначив, що він здогадується про що йшла мова. Зеленський додав, що він розуміє, що міг обговорювати з Путіним Трамп та інші лідери країн.

"Я думаю, вони (Путін і Трамп. — Ред.) на якомусь рівні там говорять про це. Якась інформація є. Якщо чесно, то вони завжди говорили. Повної політичної ізоляції Росії не було, давайте будемо чесними і не будемо приписувати все новій адміністрації, тому що колишня адміністрація так само працювала", — заявив Зеленський.

Він додав, що під час переговорів буде дуже важко. Президент пояснив це тим, кожен буде намагатись перемогти.

"Я думаю, всі будуть робити так, щоб вийти з цієї ситуації переможцями. США хочуть перемоги, росіяни дуже хочуть перемоги. А Україна — заслуговує на це. Тому буде дуже складно", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, глава держави також повідомив, що незабаром здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії. Разом з тим, Зеленський заявив, що жодних зустрічей із представниками Росії не заплановано.

Крім того, Президент зазначив, що Україна передала США меморандум про угоду щодо видобутку та використання корисних копалин. Зеленський заявив, що цей крок має важливе значення для захисту національних ресурсів.