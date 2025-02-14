На какие компромиссы пойдет Россия — Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он на переговорах будет сложно. Он объяснил это тем, что все захотят выйти победителями после окончания войны в Украине.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в пятницу, 14 февраля.

Читайте также:

Известно, на какие компромиссы пойдет Россия

Президент Украины, отвечая на вопрос о том, сказал ли Дональд Трамп, на какие компромиссы нужно будет пойти России во время переговоров, отметил, что он догадывается о чем шла речь. Зеленский добавил, что он понимает, что мог обсуждать с Путиным Трамп и другие лидеры стран.

"Я думаю, они (Путин и Трамп. — Ред.) на каком-то уровне там говорят об этом. Какая-то информация есть. Если честно, то они всегда говорили. Полной политической изоляции России не было, давайте будем честными и не будем приписывать все новой администрации, потому что прежняя администрация так же работала", — заявил Зеленский.

Он добавил, что во время переговоров будет очень трудно. Президент объяснил это тем, каждый будет пытаться победить.

"Я думаю, все будут делать так, чтобы выйти из этой ситуации победителями. США хотят победы, россияне очень хотят победы. А Украина — заслуживает этого. Поэтому будет очень сложно", — заявил Зеленский.

Напомним, глава государства также сообщил, что вскоре совершит официальный визит в Саудовскую Аравию. Вместе с тем, Зеленский заявил, что никаких встреч с представителями России не запланировано.

Кроме того, Президент отметил, что Украина передала США меморандум о соглашении по добыче и использованию полезных ископаемых. Зеленский заявил, что этот шаг имеет важное значение для защиты национальных ресурсов.