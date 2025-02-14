Російська атака на ЧАЕС — Зеленський прокоментував у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російську атаку на Чорнобильську атомну електростанцію. За його словами, ворог зробив це навмисно саме в день Мюнхенської безпекової конференції.

Про це український лідер сказав на пресконференції у Мюнхені у пʼятницю, 14 лютого.

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Зеленський повідомив, російський дрон, який вдарив по саркофагу на ЧАЕС, летів на висоті 85 метрів. За його словами, радари не могли його відстежити.

"Це зробили навмисно саме в день Мюнхенської безпекової конференції", — додав глава держави.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки сталася масштабна пожежа. За словами Зеленського, зафіксовані суттєві пошкодження.

Згодом МАГАТЕ підтвердило інформацію про вибухи на ЧАЕС. На щастя, радіаційний фон на станції залишається в межах норми.