Російський дрон атакував ЧАЕС — радіаційний фон у нормі

Місце влучання по об'єкту "Укриття" на ЧАЕС. Фото: Андрій Єрмак

У ніч проти 14 лютого російський безпілотник атакував укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС, що спричинило вибух і пожежу. Попри це, радіаційний фон на станції залишається в межах норми.

Про це повідомило МАГАТЕ та ДСНС України.

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За даними оперативного моніторингу, рівень радіації на промисловому майданчику ЧАЕС становить 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

Радіаційна карта. Фото: скриншот

Радіаційна ситуація продовжує перебувати під контролем, моніторинг триває.

Отвір на об'єкті "Укриття" від атаки дрона. Фото: ДСНС України

Атакований об'єкт на ЧАЕС. Фото: ДСНС України

МАГАТЕ підтвердило вибух біля укриття 4-го реактора

Інцидент підтвердили представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на Чорнобильській станції. Близько 01:50 ночі вони почули вибух у напрямку Нового безпечного конфайнменту (НБК), що захищає залишки зруйнованого 4-го реактора.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 14, 2025

За інформацією агентства, удар спричинив пожежу, яку оперативно загасили.

Сили оборони: Росія свідомо атакує ЧАЕС

Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що Росія свідомо здійснює польоти дронів над ЧАЕС, експериментуючи з висотою прольоту.

Дірка у стелі від влучання дрона. Фото: ЧАЕС

"Ці атаки несуть ядерну загрозу для світу, який інвестував у безпеку на ЧАЕС. Москва, яка вже винна у Чорнобильській катастрофі, зараз знову створює небезпеку", — зазначив він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував нічний обстріл, заявивши, що це черговий доказ терористичних дій Росії.

"Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", — написав Єрмак.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар дроном по ЧАЕС.

Зазначимо, що наприкінці січня партнери України виділили кошти на утримання Чорнобильської АЕС 7 млн євро.