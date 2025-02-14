Российский дрон атаковал ЧАЭС — радиационный фон в норме

МАГАТЭ подтвердило взрыв на территории Чернобыльской АЭС
В ночь на 14 февраля российский беспилотник атаковал укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, что вызвало взрыв и пожар. Несмотря на это, радиационный фон на станции остается в пределах нормы.
Об этом сообщило МАГАТЭ и ГСЧС Украины.
Как изменился радиационный фон в Украине после атаки на ЧАЭС
По данным оперативного мониторинга, уровень радиации на промышленной площадке ЧАЭС составляет 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений.
Радиационная ситуация продолжает находиться под контролем, мониторинг продолжается.
МАГАТЭ подтвердило взрыв возле укрытия 4-го реактора
Инцидент подтвердили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Чернобыльской станции. Около 01:50 ночи они услышали взрыв в направлении Нового безопасного конфайнмента (НБК), защищающего остатки разрушенного 4-го реактора.
В ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на площадке Чернобыльской АЭС услышала взрыв, исходящий из Нового безопасного конфайнмента, защищающего остатки 4-го реактора бывшей Чернобыльской АЭС, вызвавший пожар. Им сообщили, что в крышу НБК попал БПЛА. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8- МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии ⚛️ (@iaeaorg) 14 февраля 2025 года
По информации агентства, удар вызвал пожар, который оперативно потушили.
Силы обороны: Россия сознательно атакует ЧАЭС
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия сознательно осуществляет полеты дронов над ЧАЭС, экспериментируя с высотой пролета.
"Эти атаки несут ядерную угрозу для мира, который инвестировал в безопасность на ЧАЭС. Москва, которая уже виновата в Чернобыльской катастрофе, сейчас снова создает опасность", — отметил он.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ночной обстрел, заявив, что это очередное доказательство террористических действий России.
"Много информации сегодня дадим нашим американским партнерам об ударе россии по ЧАЭС, о том как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут. Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", — написал Ермак.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар дроном по ЧАЭС.
Отметим, что в конце января партнеры Украины выделили средства на содержание Чернобыльской АЭС 7 млн евро.
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