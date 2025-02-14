Российская атака на ЧАЭС — Зеленский прокомментировал в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российскую атаку на Чернобыльскую атомную электростанцию. По его словам, враг сделал это намеренно именно в день Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции в Мюнхене в пятницу, 14 февраля.

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Зеленский сообщил, что российский дрон, который ударил по саркофагу на ЧАЭС, летел на высоте 85 метров. По его словам, радары не могли его отследить.

"Это сделали намеренно именно в день Мюнхенской конференции по безопасности", — добавил глава государства.

Напомним, в результате российской атаки произошел масштабный пожар. По словам Зеленского, зафиксированы существенные повреждения.

Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию о взрывах на ЧАЭС. К счастью, радиационный фон на станции остается в пределах нормы.