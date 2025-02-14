Зеленський на конференції в Мюнхені — ключові тези президента

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 14 лютого, дав пресконференцію на полях конференції в Мюнхені. Зокрема, він відреагував на російський обстріл Чорнобильської АЕС, план США щодо завершення війни та ситуацію на фронті.

Подивитися пресконференцію українського лідера у Мюнхені можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Нагадаємо, спецпредставник Трампа щодо РФ та України Кіт Келлог заявив, що Зеленському та Путіну необхідно провести прямі переговори, при цьому обидві сторони повинні бути готові до компромісів.

Також ввечері 14 лютого Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.