Зеленський на конференції в Мюнхені — ключові тези президента

План США та ситуація на фронті — заяви Зеленського у Мюнхені
Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 14 лютого, дав пресконференцію на полях конференції в Мюнхені. Зокрема, він відреагував на російський обстріл Чорнобильської АЕС, план США щодо завершення війни та ситуацію на фронті.
Подивитися пресконференцію українського лідера у Мюнхені можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ключові тези Зеленського у Мюнхені
- Російський дрон, який вдарив по саркофагу на ЧАЕС, летів на висоті 85 метрів. Окупанти навмисно атакували станцію.
- Ми готові говорити про все — від контингенту до гарантій безпеки, ми в НАТО — ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна.
- Якщо ми не в НАТО, або допоки ми не в НАТО, це говорить про те, що ми будемо мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна це зробити. Це відповідна зброя "натівська" і відповідна кількість воїнів. Наших, українських. Це буде армія 1,5 млн.
- Україна передала Сполученим Штатам опрацьований юристами меморандум про фінансову угоду, яка стосується видобутку та використання корисних копалин.
- Зеленський прибуде на переговори до Саудівської Аравії, але Росії не буде.
- Керівник ОП Андрій Єрмак веде переговори зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом.
- Я думаю, під час переговорів всі будуть робити так, щоб вийти з цієї ситуації переможцями. США хочуть перемоги, росіяни дуже хочуть перемоги. А Україна — заслуговує на це. Тому буде дуже складно.
- Трамп не готовий говорити про членство нашої держави в НАТО.
- Наша держава ніколи не визнає свої території російськими;
- Останні дні на Покровському напрямку ситуація для нас стала кращою.
- Я не бачу того, що є готовий план США щодо закінчення війни.
- Ще 2000, може 2500-3000, військових КНДР будуть перекинуті на Курський напрямок.
- Повної політичної ізоляції РФ не було, США і РФ вели діалог і до цього.
Нагадаємо, спецпредставник Трампа щодо РФ та України Кіт Келлог заявив, що Зеленському та Путіну необхідно провести прямі переговори, при цьому обидві сторони повинні бути готові до компромісів.
Також ввечері 14 лютого Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
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