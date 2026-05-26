Тимошенко постане перед судом за підозрою у підкупі нардепів за голоси

Юлія Тимошенко. Фото: УНІАН

В Україні перед судом постане керівниця однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її обвинувачують у пропозиції надати хабар нардепам. Йдеться про Юлію Тимошенко.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України, передає Новини.LIVE.

Тимошенко постане перед судом

За версією слідства, у грудні 2025 року, після викриття випадків одержання неправомірної вигоди народними депутатами за підтримку законопроєктів у Верховній Раді, обвинувачена почала вести переговори з окремими парламентарями щодо запровадження винагород за лояльне голосування.

"Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування ("за" чи "проти"), утримання або ж неучасті", — йдеться у повідомленні.

У січні Тимошенко оголосили підозру за ч. 4 ст. 369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, у січні в офісі партії "Батьківщина" провели обшуки. Під час слідчих дій у Тимошенко виявили декілька тисяч доларів готівкою, але вона відкинула звинувачення у підкупі народних депутатів.

Крім того, вона заперечила оприлюднені аудіозаписи, які є у матеріалах антикорупційного розслідування. За її словами, до неї вони не мають жодного стосунку. Тимошенко наголосила, що розмови на плівках не існувало.

У ВАКС вона повідомила, що знайдені кошти були особистими заощадженнями. Суд над нею Тимошенко назвала "замовним політичним тиском" та "абсолютним фарсом".

Згодом ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 млн гривень. Тимошенко заявила, що не може внести гроші, оскільки в неї заблоковані фінансові рахунки. Згодом заставу було внесено.

А у квітні САП і НАБУ завершили досудове розслідування стосовно Тимошенко, яку підозрюють у спробі системного підкупу колег по ВРУ заради потрібних результатів під час голосувань.