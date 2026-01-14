Тимошенко прокоментувала підозру НАБУ і САП

Народна депутатка Юлія Тимошенко. Фото: УНІАН

Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що оприлюднені аудіозаписи, які фігурують у матеріалах антикорупційного розслідування, не мають до неї жодного стосунку. Вона публічно відкинула всі звинувачення та наголосила, що вважає їх безпідставними й готова доводити це у судовому порядку, як робила раніше.

Про це Юлія Тимошенко заявила у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Тимошенко відкидає усі звинувачення і заявила, що готова судитися

Політикиня зазначила, що записи, які поширюються в інформаційному просторі, не є автентичними і не можуть свідчити про її причетність до будь-яких протиправних дій.

За її словами, жодних домовленостей чи спроб впливу на парламентські процеси з її боку не було.

"Офіційно заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення. Я відкидаю всі звинувачення і, як завжди, доведу їх безпідставність у судовому порядку. Я це вже не раз робила", — написала нардепка.

Водночас НАБУ та САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. За версією слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання хабарів парламентарями за ухвалення рішень щодо законопроєктів, підозрювана ініціювала переговори з окремими депутатами. З'явилася інформація, що обшуки провели саме у Юлії Тимошенко, що потім й підтвердилося.

Слідство вважає, що йшлося не про разові домовленості, а про спробу вибудувати системний і довготривалий механізм співпраці. Він нібито передбачав регулярні виплати наперед в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

За матеріалами справи, народним депутатам мали надходити вказівки щодо підтримки певних рішень, утримання від голосування або повної неучасті в ньому.