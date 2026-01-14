Відео
Головна Новини дня Тимошенко прокоментувала обшуки в офісі "Батьківщини"

Тимошенко прокоментувала обшуки в офісі "Батьківщини"

Дата публікації: 14 січня 2026 09:56
Юлія Тимошенко підтвердила обшуки в офісі Батьківщини
Юлія Тимошенко. Фото: Тимошенко/Facebook

Народна депутатка України та експрем'єр-міністерка Юлія Тимошенко підтвердила обшуки в офісі її партії "Батьківщина". Водночас вона відкинула всі звинувачення.

Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook у середу, 14 січня.

Читайте також:

Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини"

"Щойно у партійному офісі "Батьківщини" завершилися так звані "невідкладні слідчі дії", що тривали всю ніч. "Невідкладні слідчі дії", що до права та закону не мають жодного стосунку", — написала Тимошенко.

Водночас вона додала, що понад тридцять озброєних чоловіків без предʼявлення будь-яких документів "фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників".

Крім того, депутатка пригадала, що востаннє таким чином до офісу фракції "Батьківщина" вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності.

"Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього. Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів", — зазначила Тимошенко.

Вона назвала обшуки "грандіозним піар-ходом".

"Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації.  

Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів", — зауважила нардепка.

Тимошенко також наголосила, що це не перше політичне замовлення проти неї.

"Переслідування і терор – мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною. Мене нікому не зламати й не зупинити. І цього разу ми знову доведемо правду", — резюмувала експрем'єрка України.

Новина доповнюється...

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
