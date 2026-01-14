Юлия Тимошенко подтвердила обыски в офисе Батькивщины

Тимошенко прокомментировала обыски в офисе "Батькивщины"
Юлия Тимошенко подтвердила обыски в офисе партии "Батькивщина" и отвергла все обвинения.
"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", которые продолжались всю ночь.
"Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения.
Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников.
Последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда...
Сейчас же не было и этого.
Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств.
Обыск - грандиозный пиар-ход.
Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации.
Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения.
Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось.
И кто-то решил начать зачистку конкурентов.
Это не первый политический заказ против меня. Преследования и террор - мои будни на протяжении многих лет.
Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной.
Меня никому не сломать и не остановить.
И на этот раз мы снова докажем правду".
Новость дополняется...
