Юлия Тимошенко подтвердила обыски в офисе Батькивщины

Юлия Тимошенко подтвердила обыски в офисе партии "Батькивщина" и отвергла все обвинения.

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", которые продолжались всю ночь.

"Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения.

Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников.

Последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда...

Сейчас же не было и этого.

Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств.

Обыск - грандиозный пиар-ход.

Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации.

Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения.

Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось.

И кто-то решил начать зачистку конкурентов.

Это не первый политический заказ против меня. Преследования и террор - мои будни на протяжении многих лет.

Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной.

Меня никому не сломать и не остановить.

И на этот раз мы снова докажем правду".

