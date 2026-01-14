Видео
Україна
Главная Новости дня Тимошенко прокомментировала обыски в офисе "Батькивщины"

Тимошенко прокомментировала обыски в офисе "Батькивщины"

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 09:56
Юлия Тимошенко подтвердила обыски в офисе Батькивщины
Срочная новость

Юлия Тимошенко подтвердила обыски в офисе партии "Батькивщина" и отвергла все обвинения.

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", которые продолжались всю ночь.

Читайте также:

"Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения.

Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников.

Последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда...

Сейчас же не было и этого.

Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств.

Обыск - грандиозный пиар-ход.

Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации.

Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения.

Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось.

И кто-то решил начать зачистку конкурентов.

Это не первый политический заказ против меня. Преследования и террор - мои будни на протяжении многих лет.

Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной.

Меня никому не сломать и не остановить.

И на этот раз мы снова докажем правду".

Новость дополняется...

Юлия Тимошенко обыски расследование политики народные депутаты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
