НАБУ разоблачило главу фракции на предложениях взяток нардепам

Детективы НАБУ проводят обыски. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады. Он пытался предоставить неправомерную выгоду ряду народных депутатов.

Об этом сообщает НАБУ в Telegram во вторник, 13 января.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, взятки предлагались депутатам, которые принадлежат к другим фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Предварительная квалификация дела — часть 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

При этом в издании "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники отмечают, что правоохранители проводят обыски в офисе партии "Батькивщина".

Напомним, что недавно правоохранители провели обыски в Закарпатском ТЦК.

А до этого работники НАБУ разоблачили ряд депутатов, которые за взятки голосовали определенным образом.