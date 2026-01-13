Відео
Україна
НАБУ викрило голову фракції на пропозиції хабарів нардепам

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 22:59
НАБУ викрило голову фракції на пропозиції хабарів нардепам
Детективи НАБУ проводять обшуки. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. Він намагався надати неправомірну вигоду низці народних депутатів.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram у вівторок, 13 січня.

Читайте також:
НАБУ викрило голову фракції на пропозиції хабарів нардепам - фото 1
Пост НАБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, хабарі пропонувалися депутатам, які належать до інших фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Попередня кваліфікація справи — частина 4 статті 369 Кримінального кодексу України.

При цьому у виданні "Українська правда" із посиланням на власні джерела зазначають, що правоохоронці проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина".

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці провели обшуки у Закарпатському ТЦК.

А до цього працівники НАБУ викрили низку депутатів, які за хабарі голосували певним чином. 

НАБУ корупція САП нардепи правоохоронці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
