НАБУ викрило голову фракції на пропозиції хабарів нардепам

Детективи НАБУ проводять обшуки. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. Він намагався надати неправомірну вигоду низці народних депутатів.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram у вівторок, 13 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, хабарі пропонувалися депутатам, які належать до інших фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Попередня кваліфікація справи — частина 4 статті 369 Кримінального кодексу України.

При цьому у виданні "Українська правда" із посиланням на власні джерела зазначають, що правоохоронці проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина".

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці провели обшуки у Закарпатському ТЦК.

А до цього працівники НАБУ викрили низку депутатів, які за хабарі голосували певним чином.