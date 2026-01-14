Видео
Главная Новости дня Тимошенко высказалась о пленках НАБУ с записью разговора

Тимошенко высказалась о пленках НАБУ с записью разговора

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 14:43
Тимошенко прокомментировала подозрение НАБУ и САП
Народный депутат Юлия Тимошенко. Фото: УНИАН

Народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что обнародованные аудиозаписи, которые фигурируют в материалах антикоррупционного расследования, не имеют к ней никакого отношения. Она публично отвергла все обвинения и подчеркнула, что считает их безосновательными и готова доказывать это в судебном порядке, как делала раньше.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в соцсети Facebook.

Читайте также:

Тимошенко отвергает все обвинения и заявила, что готова судиться

Политик отметила, что записи, которые распространяются в информационном пространстве, не являются аутентичными и не могут свидетельствовать о ее причастности к каким-либо противоправным действиям.

По ее словам, никаких договоренностей или попыток влияния на парламентские процессы с ее стороны не было.

"Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядке. Я это уже не раз делала", — написала нардеп.

В то же время НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. По версии следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов получения взяток парламентариями за принятие решений по законопроектам, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными депутатами. Появилась информация, что обыски провели именно у Юлии Тимошенко, что потом и подтвердилось.

Следствие считает, что речь шла не о разовых договоренностях, а о попытке выстроить системный и долговременный механизм сотрудничества. Он якобы предусматривал регулярные выплаты наперед в обмен на лояльное поведение во время голосований.

По материалам дела, народным депутатам должны были поступать указания о поддержке определенных решений, воздержании от голосования или полном неучастии в нем.

Юлия Тимошенко Верховная Рада НАБУ скандал взятка пленки Тимошенко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
