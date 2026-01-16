Суд над Юлією Тимошенко — нардепка прокоментувала звинувачення у підкупі

Тимошенко відповіла на звинувачення в підкупі депутатів ВР
Глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала звинувачення у підкупі народних депутатів Верховної Ради. Експрем'єрка категорично заявила про те, що ніколи не платила гроші за голоси.
Про це з місця події інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Тимошенко заявила про непричетність до підкупу нардепів
За словами глави фракції, вона навіть не була знайома із більшістю депутатів.
"Категорично ніколи ні за яких обставин. І навіть половина тих депутатів, які є в нашій аналітиці, хто як голосував, я з ними персонально не знайома навіть. Ніколи в житті з ними не зустрічалася", — сказала Тимошенко.
Крім того, депутатка назвала звинувачення на свій бік "політичними кілерствами" та пригадала часи колишнього президента України Віктора Януковича.
"Ви розумієте, що зараз у вас на очах, ви бачите прямо процес, як формуються замовні політичні кілерства. І саме головне, дивіться, немає жодного доказу, немає жодного аргументу, але вже є велика інформаційна кампанія на всю країну, на весь світ, що от вже знайшли злочинця. Все як робив Янукович", — заявила Тимошенко.
Нагадаємо, 16 січня у Києві відбулося судове засідання у справі Юлії Тимошенко.
У коментарі Новини.LIVE колишня прем'єрка назвала суд "політичним тиском".
