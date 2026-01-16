Відео
Головна Новини дня Тимошенко відповіла на звинувачення в підкупі депутатів ВР

Тимошенко відповіла на звинувачення в підкупі депутатів ВР

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 13:59
Суд над Юлією Тимошенко — нардепка прокоментувала звинувачення у підкупі
Юлія Тимошенко. Фото: LB.ua

Глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала звинувачення у підкупі народних депутатів Верховної Ради. Експрем'єрка категорично заявила про те, що ніколи не платила гроші за голоси.

Про це з місця події інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

За словами глави фракції, вона навіть не була знайома із більшістю депутатів.

"Категорично ніколи ні за яких обставин. І навіть половина тих депутатів, які є в нашій аналітиці, хто як голосував, я з ними персонально не знайома навіть. Ніколи в житті з ними не зустрічалася", — сказала Тимошенко.

Крім того, депутатка назвала звинувачення на свій бік "політичними кілерствами" та пригадала часи колишнього президента України Віктора Януковича.

"Ви розумієте, що зараз у вас на очах, ви бачите прямо процес, як формуються замовні політичні кілерства. І саме головне, дивіться, немає жодного доказу, немає жодного аргументу, але вже є велика інформаційна кампанія на всю країну, на весь світ, що от вже знайшли злочинця. Все як робив Янукович", — заявила Тимошенко.

Нагадаємо, 16 січня у Києві відбулося судове засідання у справі Юлії Тимошенко.

У коментарі Новини.LIVE колишня прем'єрка назвала суд "політичним тиском".

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
