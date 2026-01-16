У Києві сьогодні відбудеться суд у справі Юлії Тимошенко

Тимошенко прибула до суду — обиратимуть запобіжний захід
У п'ятницю, 16 січня, у Києві відбудеться судове засідання у справі народної депутатки та експрем'єрки Юлії Тимошенко. Глава фракції "Батьківщина" вже прибула до зали суду.
Про це з місця події інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Судове засідання у справі Юлії Тимошенко 16 січня — що відомо
Отже, сьогодні главі фракції "Батьківщина" мають обрати запобіжний захід. Юлія Тимошенко вже прибула до зали суду.
Як відомо, прокурори проситимуть заставу у розмірі 50 млн гривень та певні зобовʼязання.
Зазначимо, що НАБУ і САП повідомили про підозру Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.
У разі доведення вини їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
Нещодавно Тимошенко заявила, що оприлюднені аудіозаписи, які фігурують у матеріалах НАБУ, не мають до неї жодного стосунку.
Раніше Тимошенко прокоментувала обшуки в офісі її партії "Батьківщина" — вона відкинула всі звинувачення.
Читайте Новини.LIVE!