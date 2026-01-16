Відео
Головна Новини дня Тимошенко прибула до суду — обиратимуть запобіжний захід

Тимошенко прибула до суду — обиратимуть запобіжний захід

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 09:09
У Києві сьогодні відбудеться суд у справі Юлії Тимошенко
Юлія Тимошенко у залі суду 16 січня 2026 року. Фото: кадр з відео

У п'ятницю, 16 січня, у Києві відбудеться судове засідання у справі народної депутатки та експрем'єрки Юлії Тимошенко. Глава фракції "Батьківщина" вже прибула до зали суду.

Про це з місця події інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Читайте також:

Судове засідання у справі Юлії Тимошенко 16 січня — що відомо

Отже, сьогодні главі фракції "Батьківщина" мають обрати запобіжний захід. Юлія Тимошенко вже прибула до зали суду.

Як відомо, прокурори проситимуть заставу у розмірі 50 млн гривень та певні зобовʼязання.

Зазначимо, що НАБУ і САП повідомили про підозру Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

У разі доведення вини їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Нещодавно Тимошенко заявила, що оприлюднені аудіозаписи, які фігурують у матеріалах НАБУ, не мають до неї жодного стосунку.

Раніше Тимошенко прокоментувала обшуки в офісі її партії "Батьківщина" — вона відкинула всі звинувачення.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
