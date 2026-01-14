Відео
Головна Новини дня У НАБУ повідомили про підозру Тимошенко і опублікували відео

У НАБУ повідомили про підозру Тимошенко і опублікували відео

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 10:59
Юлії Тимошенко повідомили про підозру — НАБУ
Юлія Тимошенко. Фото: Тимошенко/Facebook

Керівниці депутатської фракції парламенту повідомлено про підозру. Мовиться про народну депутатку та експрем'єрку України Юлію Тимошенко.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у середу, 14 січня.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.

Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.

В НАБУ не називають прізвище керівниці фракції, однак із контексту повідомлення стає зрозуміло, що мовиться про очільницю партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Юлії Тимошенко повідомили про підозру
Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Нагадаємо, що 14 січня Тимошенко підтвердила обшуки в офісі її партії "Батьківщина".

Раніше ми повідомляли, що викрили керівника однієї з депутатських фракцій ВР на пропозиції хабаря депутатам.

НАБУ хабар розслідування підозра народні депутати
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
