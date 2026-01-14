Видео
В НАБУ сообщили о подозрении Тимошенко и опубликовали видео

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 10:59
Юлии Тимошенко сообщили о подозрении — НАБУ
Юлия Тимошенко. Фото: Тимошенко/Facebook

Руководительнице депутатской фракции парламента сообщено о подозрении. Речь идет о народном депутате и экс-премьере Украины Юлии Тимошенко.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду, 14 января.

Читайте также:

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период.

Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по удержанию или неучастию в голосовании.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

В НАБУ не называют фамилию руководительницы фракции, однако из контекста сообщения становится понятно, что речь идет о руководительнице партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Юлії Тимошенко повідомили про підозру
Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Напомним, что 14 января Тимошенко подтвердила обыски в офисе ее партии "Батькивщина".

Ранее мы сообщали, что разоблачили руководителя одной из депутатских фракций ВР на предложении взятки депутатам.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
