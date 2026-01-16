В Киеве сегодня состоится суд по делу Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко в зале суда 16 января 2026 года. Фото: кадр из видео

В пятницу, 16 января, в Киеве состоится судебное заседание по делу народного депутата и экс-премьера Юлии Тимошенко. Глава фракции "Батьківщина" уже прибыла в зал суда.

Об этом с места события информирует журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Судебное заседание по делу Юлии Тимошенко 16 января — что известно

Итак, сегодня главе фракции "Батьківщина" должны избрать меру пресечения. Юлия Тимошенко уже прибыла в зал суда.

Как известно, прокуроры будут просить залог в размере 50 млн гривен и определенные обязательства.

Отметим, что НАБУ и САП сообщили о подозрении Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

В случае доказательства вины ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Недавно Тимошенко заявила, что обнародованные аудиозаписи, которые фигурируют в материалах НАБУ, не имеют к ней никакого отношения.

Ранее Тимошенко прокомментировала обыски в офисе ее партии "Батьківщина" — она отвергла все обвинения.