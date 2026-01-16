Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Тимошенко назвала суд над нею "політичним тиском"

Тимошенко назвала суд над нею "політичним тиском"

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 12:21
Тимошенко прокоментувала суд над нею 16 січня
Юлія Тимошенко у залі суду 16 січня 2026 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Сьогодні, 16 січня, у Києві відбувається судове засідання у справі народної депутатки та експрем'єрки Юлії Тимошенко. Глава фракції "Батьківщина" назвала суд над нею "замовним політичним тиском" та "абсолютним фарсом".

Про це з місця події інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Реклама
Читайте також:

Тимошенко прокоментувала суд над нею

У відповідь на запитання журналіста про те, як Тимошенко ставиться до того, що сьогодні відбувається в суді, вона сказала:

"Це абсолютний фарс. Я думаю, що зараз кожна людина, яка дивиться на цей процес, бачить, що це замовне політичне дійство. Що вони просто використовують НАБУ  та САП для того, щоб дискредитувати мене як політика.

Безумовно, це трішки комплімент для мене. Вони розуміють, що я можу змінити ситуацію, яка сьогодні є в країні. Але те, що вони зараз демонструють, це просто дискредитує взагалі ці інституції — НАБУ і САП. Те, що вони зараз роблять, це просто нижче плінтуса".

Тимошенко зазначила, що тішиться, що відбувається пряма трансляція судового засідання. Відтак, за її словами, кожен правознавець, юрист, адвокат може побачити все це дійство.

"Всі засоби масової інформації можуть побачити цей абсурд. І кожний громадянин України, який цікавиться цією річчю, бачить в прямому ефірі, як вже сьогодні фальсифікуються справи проти політиків. І от просто те, що мене заділо до глибини душі, це те, що вони внесли як доказ моєї винуватості справу Януковича-Кирєєва. І вони це показали як доказ моєї ненадійності", — зауважила Тимошенко.

У відповідь на питання журналіста, чи не платила Тимошенко депутатам, вона сказала: 

"Категорично ніколи ні за яких обставин. І навіть половина тих депутатів, які є в нашій аналітиці, хто як голосував, я з ними персонально не знайома навіть. Ніколи в житті з ними не зустрічалася.

Ви розумієте, що зараз у вас на очах, ви бачите прямо процес, як формуються замовні політичні кілерства. І саме головне, дивіться, немає жодного доказу, немає жодного аргументу, але вже є велика інформаційна кампанія на всю країну, на весь світ, що от вже знайшли злочинця. Все як робив Янукович", — наголосила Тимошенко.

Раніше ми інформували, що сьогодні у Києві відбувається судове засідання у справі Юлії Тимошенко.

У залі суду Тимошенко заявила про фальсифікацію розмов з плівок НАБУ. За її словами, цих розмов не було.

Юлія Тимошенко суд хабар політики народні депутати судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації