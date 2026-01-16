Тимошенко прокоментувала суд над нею 16 січня

Юлія Тимошенко у залі суду 16 січня 2026 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Сьогодні, 16 січня, у Києві відбувається судове засідання у справі народної депутатки та експрем'єрки Юлії Тимошенко. Глава фракції "Батьківщина" назвала суд над нею "замовним політичним тиском" та "абсолютним фарсом".

Про це з місця події інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Реклама

Читайте також:

Тимошенко прокоментувала суд над нею

У відповідь на запитання журналіста про те, як Тимошенко ставиться до того, що сьогодні відбувається в суді, вона сказала:

"Це абсолютний фарс. Я думаю, що зараз кожна людина, яка дивиться на цей процес, бачить, що це замовне політичне дійство. Що вони просто використовують НАБУ та САП для того, щоб дискредитувати мене як політика.

Безумовно, це трішки комплімент для мене. Вони розуміють, що я можу змінити ситуацію, яка сьогодні є в країні. Але те, що вони зараз демонструють, це просто дискредитує взагалі ці інституції — НАБУ і САП. Те, що вони зараз роблять, це просто нижче плінтуса".

Тимошенко зазначила, що тішиться, що відбувається пряма трансляція судового засідання. Відтак, за її словами, кожен правознавець, юрист, адвокат може побачити все це дійство.

"Всі засоби масової інформації можуть побачити цей абсурд. І кожний громадянин України, який цікавиться цією річчю, бачить в прямому ефірі, як вже сьогодні фальсифікуються справи проти політиків. І от просто те, що мене заділо до глибини душі, це те, що вони внесли як доказ моєї винуватості справу Януковича-Кирєєва. І вони це показали як доказ моєї ненадійності", — зауважила Тимошенко.

У відповідь на питання журналіста, чи не платила Тимошенко депутатам, вона сказала:

"Категорично ніколи ні за яких обставин. І навіть половина тих депутатів, які є в нашій аналітиці, хто як голосував, я з ними персонально не знайома навіть. Ніколи в житті з ними не зустрічалася.

Ви розумієте, що зараз у вас на очах, ви бачите прямо процес, як формуються замовні політичні кілерства. І саме головне, дивіться, немає жодного доказу, немає жодного аргументу, але вже є велика інформаційна кампанія на всю країну, на весь світ, що от вже знайшли злочинця. Все як робив Янукович", — наголосила Тимошенко.

Раніше ми інформували, що сьогодні у Києві відбувається судове засідання у справі Юлії Тимошенко.

У залі суду Тимошенко заявила про фальсифікацію розмов з плівок НАБУ. За її словами, цих розмов не було.