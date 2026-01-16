Тимошенко прокомментировала суд над ней 16 января

Юлия Тимошенко в зале суда 16 января 2026 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Сегодня, 16 января, в Киеве проходит судебное заседание по делу народного депутата и экс-премьера Юлии Тимошенко. Глава фракции "Батьківщина" назвала суд над ней "заказным политическим давлением" и "абсолютным фарсом".

Об этом с места события информирует журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Реклама

Читайте также:

Тимошенко прокомментировала суд над ней

В ответ на вопрос журналиста о том, как Тимошенко относится к тому, что сегодня происходит в суде, она сказала:

"Это абсолютный фарс. Я думаю, что сейчас каждый человек, который смотрит на этот процесс, видит, что это заказное политическое действо. Что они просто используют НАБУ и САП для того, чтобы дискредитировать меня как политика.

Безусловно, это немного комплимент для меня. Они понимают, что я могу изменить ситуацию, которая сегодня есть в стране. Но то, что они сейчас демонстрируют, это просто дискредитирует вообще эти институты — НАБУ и САП. То, что они сейчас делают, это просто ниже плинтуса".

Тимошенко отметила, что радуется, что происходит прямая трансляция судебного заседания. Поэтому, по ее словам, каждый правовед, юрист, адвокат может увидеть все это действо.

"Все средства массовой информации могут увидеть этот абсурд. И каждый гражданин Украины, который интересуется этой вещью, видит в прямом эфире, как уже сегодня фальсифицируются дела против политиков. И вот просто то, что меня задело до глубины души, это то, что они внесли как доказательство моей виновности дело Януковича-Киреева. И они это показали как доказательство моей ненадежности", — отметила Тимошенко.

В ответ на вопрос журналиста, не платила ли Тимошенко депутатам, она сказала:

"Категорически никогда ни при каких обстоятельствах. И даже половина тех депутатов, которые есть в нашей аналитике, кто как голосовал, я с ними персонально не знакома даже. Никогда в жизни с ними не встречалась.

Вы понимаете, что сейчас у вас на глазах, вы видите прямо процесс, как формируются заказные политические киллерства. И самое главное, смотрите, нет ни одного доказательства, нет ни одного аргумента, но уже есть большая информационная кампания на всю страну, на весь мир, что вот уже нашли преступника. Все как делал Янукович", — подчеркнула Тимошенко.

Ранее мы информировали, что сегодня в Киеве проходит судебное заседание по делу Юлии Тимошенко.

В зале суда Тимошенко заявила о фальсификации разговоров с пленок НАБУ. По ее словам, этих разговоров не было.