Тимошенко опровергла разговоры обнародованные НАБУ и САП

Срочная новость

Народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что разговора, аудиозаписи которого обнародовали антикоррупционные органы, на самом деле не существовало. По словам народного депутата, уже сегодня она планирует предоставить доказательства. Тимошенко подчеркнула, что все обвинения против нее являются безосновательными, а само дело, по ее оценке, выглядит абсурдным.

Новость дополняется...

Реклама