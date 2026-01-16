Відео
Тимошенко заявила про фальсифікацію розмов з плівок НАБУ

Тимошенко заявила про фальсифікацію розмов з плівок НАБУ

Дата публікації: 16 січня 2026 09:32
Тимошенко заперечила розмови оприлюднені НАБУ і САП
Народна депутатка Юлія Тимошенко. Фото: кадр з відео

Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що розмови, аудіозаписи якої оприлюднили антикорупційні органи, насправді не існувало.  За словами народної депутатки, вже сьогодні вона планує надати докази. Тимошенко наголосила, що всі звинувачення проти неї є безпідставними, а сама справа, за її оцінкою, виглядає абсурдною.

Про це вона заявила під час засідання ВАКС, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Читайте також:

Юлія Тимошенко заперечила усі звинувачення та вимагає розслідування

"Я хочу дуже чітко сказати: таких слів я ніколи не говорила. І сьогодні я надам докази того, що ця аудіодоріжка — це просто шоу", — заявила Тимошенко.

Нардепка очікує, що стороні захисту нададуть оригінали матеріалів для проведення незалежної експертизи.

"Цієї розмови не існує. Я сподіваюся, що нам сьогодні передадуть матеріали в оригінальному вигляді, і ми проведемо незалежну експертизу, яка дасть відповіді на всі питання", — сказала вона.

Підсумовуючи, Тимошенко назвала справу замовною та заявила, що розцінює її як політичну кампанію проти себе.

"Я вважаю, що це абсолютно замовне політичне дійство", — додала лідерка фракції "Батьківщина".

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП провели обшуки у Юлії Тимошенко та оприлюднили матеріали, в яких ідеться про ймовірні домовленості народної депутатки щодо голосувань у Верховній Раді в обмін на неправомірну вигоду. Сама Тимошенко всі звинувачення відкидає. Також стало відомо, що їй заблокували усі рахунки.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
