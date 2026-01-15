Відео
Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки — подробиці

Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки — подробиці

Дата публікації: 15 січня 2026 23:26
Тимошенко поскаржилася на блокування рахунків — не може сплатити заставу
Юлія Тимошенко. Фото: facebook/YuliaTymoshenko

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки. Політикиня поскаржилася, що через це не може внести заставу.

Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook у четвер, 15 січня.

Читайте також:

Тимошенко заблокували банківські рахунки

Сьогодні стало відомо, що прокуратура має намір просити для Тимошенко 50 мільйонів гривень застави. Лідерку фракції "Батьківщина" підозрюють у пропозиції надання хабарів низці народних депутатів. Як зазначила сама Тимошенко, їй заблокували банківські рахунки.

"Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду. Таке воно — антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв", — написала політикиня.

Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки
Допис Юлії Тимошенко. Фото: скриншот

Тимошенко додала, що не збирається припиняти боротьбу та згадала за Януковича. Мовляв, одного разу вона вже стикалася з подібним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тимошенко спростувала всі обвинувачення. Вона зазначила, що не має жодного стосунку до плівок, які опублікували НАБУ.

Також ми розповідали про те, що НАБУ та САП повідомили про підозру керівниці депутатської фракції ВР. Її підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Юлія Тимошенко гроші застава рахунки банківські рахунки
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
