Україна
Тимошенко заявила, что ей заблокировали счета — подробности

Тимошенко заявила, что ей заблокировали счета — подробности

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 23:26
Тимошенко пожаловалась на блокировку счетов — не может оплатить залог
Юлия Тимошенко. Фото: facebook/YuliaTymoshenko

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ей заблокировали счета. Политик пожаловалась, что из-за этого не может внести залог.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook в четверг, 15 января.

Тимошенко заблокировали банковские счета

Сегодня стало известно, что прокуратура намерена просить для Тимошенко 50 миллионов гривен залога. Лидера фракции "Батькивщина" подозревают в предложении предоставления взяток ряду народных депутатов. Как отметила сама Тимошенко, ей заблокировали банковские счета.

"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу из денег, полученных в качестве компенсации за политические преследования одного недалекого "диктатора". Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда. Такое оно — антикоррупционное правосудие международных мошенников", — написала политик.

Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки
Сообщение Юлии Тимошенко. Фото: скриншот

Тимошенко добавила, что не собирается прекращать борьбу и вспомнила о Януковиче. Якобы, однажды она уже сталкивалась с подобным.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тимошенко опровергла все обвинения. Она отметила, что не имеет никакого отношения к пленкам, которые опубликовали НАБУ.

Также мы рассказывали о том, что НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице депутатской фракции ВР. Ее подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

