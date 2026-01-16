Суд над Юлией Тимошенко — нардеп прокомментировала обвинения в подкупе

Юлия Тимошенко. Фото: LB.ua

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала обвинения в подкупе народных депутатов Верховной Рады. Экс-премьер категорически заявила о том, что никогда не платила деньги за голоса.

Об этом с места события информирует журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Тимошенко заявила о непричастности к подкупу нардепов

По словам главы фракции, она даже не была знакома с большинством депутатов.

"Категорически никогда ни при каких обстоятельствах. И даже половина тех депутатов, которые есть в нашей аналитике, кто как голосовал, я с ними персонально не знакома даже. Никогда в жизни с ними не встречалась", — сказала Тимошенко.

Кроме того, депутат назвала обвинения в свою сторону "политическими киллерствами" и вспомнила времена бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Вы понимаете, что сейчас у вас на глазах, вы видите прямо процесс, как формируются заказные политические киллерства. И самое главное, смотрите, нет ни одного доказательства, нет ни одного аргумента, но уже есть большая информационная кампания на всю страну, на весь мир, что вот уже нашли преступника. Все как делал Янукович", — заявила Тимошенко.

Напомним, 16 января в Киеве состоялось судебное заседание по делу Юлии Тимошенко.

В комментарии Новини.LIVE бывший премьер назвала суд "политическим давлением".